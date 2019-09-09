شكرا لقرائتكم غدا .. منتخب مصر الأوليمبي يواجه السعودية وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان المنتخب الأولمبى المصرى يرغب فى إقامة الودية الثانية باستاد السويس كما حدث فى المباراة الأولى، إلا أن المنتخب السعودى تمسك بإقامتها فى القاهرة لإرتباطه برحلة طيران عقب المباراة مباشرة.

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ويخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديته الثانية أمام منتخب السعودية فى السابعة مساء غد باستاد بتروسبوت فى إطار الاعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى باستاد السلام و القاهرة الدولي ، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سسبتمبر عقب إنتهاء ودية السعودية.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز 4 / 1، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.