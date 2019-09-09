شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعلن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، خلال الساعات المقبلة عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك خاصة مكان إقامة المباراة والذى لم يتحدد بشكل نهائى حتي الان ولكنه سيقام بالتأكيد داخل مصر وليس بأحدي الدول العربية كما كان من قبل . السوبر المصري موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة ان هناك استقرار بشكل نهائى على إقامة السوبر على ملعب برج العرب بالاسكندرية لصعوبة اقامته على استاد القاهرة الذى يستعد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تنظمها مصر فى شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . موعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري وتبحث اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع الجهات الأمنية الترتيب لهذه المباراة فيما يخص الحضور الجماهيرى والذى سيكون له دور كبير فى نجاح بطولة السوبر كأفضل بداية للموسم الجديد . موعد السوبر المصري موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك Advertisements وتعول اللجنة الخماسية الكثير على نجاح بطولة السوبر بين الأهلى والزمالك بالحضور الجماهيرى ليصبح الحضور الجماهير أمر طبيعى وبالية متفق عليها لبداية الموسم الجديد خاصة أن الجميع متفاءل بعودة الجماهير فى الموسم الجديد بعد غيابه عن مباريات الدورى عدة سنوات ليعود تدريجيا قبل أن يتم المنع مرة أخري بسبب خروج البعض عن النص . الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري وحدد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة موعد إقامة السوبر المصرى لموسم 2017-2018 بين الأهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس يوم 20 سبتمبر الجارى قبل انطلاق الموسم الجديد . موعد مباراة السوبر المصري موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وترغب اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فى الانتهاء من السوبر قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة أن هناك بطولة سوبر أخرى ستكون بين الفريقين أيضا بعد فوز الاهلى بالدوري موسم 2018-2019 وأيضا فوز الزمالك بالكأس فى نفس الموسم بعد فوزه على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة.

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