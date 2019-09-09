شكرا لقرائتكم الشيف "الدالي" يرافق الأهلي في رحلة غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، الشيف الدالي في رحلة غينيا الاستوائية، المقرر لها صباح بعد غداً الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وفضل الجهاز الفني للأهلي اصطحاب شيف الفريق للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة غينيا الاستوائية. الجدير بالذكر أن الأهلي صعد لدور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه "اطلع برة" بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.

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