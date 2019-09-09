شكرا لقرائتكم تعرف على توقيت عودة الأهلي من رحلة غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر الاثنين القادم موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية. وبات من المنتظر أن تبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة من غينيا الاستوائية يوم الأحد التالي للمباراة لتصل إلى القاهرة فجر الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.

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