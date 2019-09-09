معروف يوسف على رادار المقاولون العرب...

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جدة - عمرو شويل
كما أكد المقاولون أن النادي بصدد التعاقد مع مهاجم نيجري أيضاً بعد وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، ومن المرتقب الإعلان عن الصفقتين خلال ساعات بعد اتمام الاتفاق على كافة التفاصيل.
كان الفريق الأول لكرة القدم قد عاد إلى التدريبات أمس الأحد بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب عودتهم من معسكر كرواتيا الجمعة الماضية، حيث حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف على قطاع الكرة بذئاب الجبل على تحفيز اللاعبين من أجل المرحلة الجديدة التي يهدف خلالها المقاولون إلى العودة للمربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات القارية والعربية.
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