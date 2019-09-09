إيهاب جلال يختار 21 لاعبا في قائمة المصري استعدادا للكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل استقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بـ النادى المصرى على اصطحاب 21 لاعبا لرحلة الفريق الى زنجبار لمواجهة ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية . وجاءات قائمة الفريق البورسعيدى كالتالى : احمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة و كريم العراقى وإسلام ابو سليمة زواحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبوالحد وفريد شوقيس وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وشيخ موكورو وايزي ايميكا واسلام عطية وحسن على وسعيد سنبورى وحسين رجب واوستن أموتو ومحمود وادى . وينتظر الجهاز الفنى للمصرى عودة محمود وادى من صفوف منتخب فلسطين حتي يتمكن من السفر مع الفريق الى زنجبار وقيادة هجوم الفريق البورسعيدى فى هذه المباراة .

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