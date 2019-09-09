شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يختار 21 لاعبا في قائمة المصري استعدادا للكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظر الجهاز الفنى للمصرى عودة محمود وادى من صفوف منتخب فلسطين حتي يتمكن من السفر مع الفريق الى زنجبار وقيادة هجوم الفريق البورسعيدى فى هذه المباراة .
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