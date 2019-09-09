شكرا لقرائتكم عماد النحاس يضع خطة مباريات المقاولون الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق مران المقاولون العرب اليوم في تمام الخامسة مساءً بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل ، و يضع عماد النحاس المدير الفني للفريق جدول المباريات الودية التي يخوضها لاعبو ذئاب الجبل قبل انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر الجاري.

كان الفريق الأول لكرة القدم قد عاد إلى التدريبات أمس الأحد بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب عودتهم من معسكر كرواتيا الجمعة الماضية، حيث حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف على قطاع الكرة بذئاب الجبل على تحفيز اللاعبين من أجل المرحلة الجديدة التي يهدف خلالها المقاولون إلى العودة للمربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات القارية والعربية.