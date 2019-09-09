صراع القطبين يتجدد.. موعد لقاء للسوبر بين الأهلي والزمالك

الموجز

حددت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، 20 سبتمبر الجاري موعداً مبدئيًا للقاء السوبر المصري لموسم 2018-2019، بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، بشكل مبدئي.

ونجح الزمالك في تحقيق كأس مصر أمس الأحد على حساب نادي بيراميدز على استاد برج العرب، للمرة الثانية على التوالي والـ 27 في تاريحه.

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أعلن، في وقت سابق، إقامة اللقاء التاسع عشر من سبتمبر، إلا أنه من المحتمل تأجيله 24 ساعة، بسبب ارتباط الفريقين بذهاب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من الشهر ذاته.

كما حقق الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ 41 في تاريحه بعد موسم صعب جدا، ويطمح الفريق في تحقيق بطولة السوبر مع مدربه الجديد رينيه فايلر.

ويلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي 15 سبتمبر الجاري في السنغال بذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر، أما الأهلي سيلتقي مع كانو سبورت الغيني في غينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.