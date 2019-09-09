إدارة يوفنتوس عرضت ديبالا و 100 مليون يورو للظفر بصفقة نيمار









اسماء السيد - كشف تقرير بريطاني عن تفاصيل العرض المالي الذي تقدمت به إدارة نادي يوفنتوس الايطالي لإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الظفر بالمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الانتقالات الصيفية التي اغلقت أبوابها يوم الاثنين الماضي.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن إدارة يوفنتوس حاولت استغلال رفض النادي الباريسي بيع نيمار لبرشلونة من أجل الدخول على الخط على أمل التعاقد مع اللاعب ، حيث قدمت عرضاً للفرنسيين يشمل 100 مليون يورو مع إدراج المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا ضمن الصفقة .

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وهذا ويبلغ سعر ديبالا في سوق الانتقالات حوالي 100 مليون يورو ، وهو ما كان سيجعل من صفقة انتقال نيمار من باريس إلى تورينو لا تقل عن 200 مليون يورو ، إلا أن مسؤولي باريس سان جيرمان رفضوا العرض الإيطالي في ظل تمسكهم بضرورة الحصول على ذات القيمة والبالغة 222 مليون يورو التي دفعت لاستقطاب اللاعب عام 2017 من نادي برشلونة ، دون الحاجة لإدراج أي لاعب في الصفقة.

وكشفت سوق الانتقالات الصيفية بأن إدارة باريس سان جيرمان لم تكن مستعدة للتفريط في نيمار ، في ظل اشتراطها الحصول على 222 مليون يورو، لأنها تعلم جيداً بأنه يستحيل على أي نادٍ في العالم دفع هذه القيمة في ظل الظروف المالية التي تمر بها الأندية .

يشار الى أن عددا من التقارير الإعلامية قد أكد بأن عودة المدير الرياضي بالنادي البرازيلي ليوناردو كان لها دور مؤثر في المفاوضات ، إذ لم يكن لإدارة النادي الباريسي ان تنجح في تسيير ملف نيمار بتلك الحنكة.

