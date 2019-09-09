نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس.. أوباما وبن شرقي يتألقون في مباراة حاسمة

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز أمس يبحث عنها عشاق كرة القدم،بعد أن أدى الفريقين مساء أمس في الثامنة مساء مباراة من العيار الثقيل خلال نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت مباراة نهائي الكأس نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الفريق الأبيق بثلاثة أهداف نظيفة مقابل لاشيئ لبيراميدز وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أكدوا مسبقا أن توزيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز تم بأربعة أماكن، وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

لمتابعة نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عليك شراء التذاكر التي جاء سعرها 75 جنيهاً للدرجة الموحدة الثانية والثالثة، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية، وذلك بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائى كأس مصر.

وكان تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، بإطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد في دور الـ16، فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا في دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلي بهدف دون رد، بدور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، بإطار منافسات دور ربع النهائي.

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تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

التقى الزمالك مع بيراميدز، حوالي 6 مرات، وخلالها حقق الزمالك الفوز على بيراميدز 4 مباريات، فيما حسم التعادل نتيجة مواجهات الزمالك وبيراميدز مباراة واحدة، بينما خسر الزمالك أمام بيراميدز مرة واحدة.

أما عن الأهداف فسجل لاعبو الزمالك فى مرمى بيراميدز 11 هدفا، بينما اهتزت شباك الزمالك من لاعبى بيراميدز بـ 6 أهداف ، وكانت أكبر نتيجة حققها الزمالك على بيراميدز 3/1.

وكانت أول مباراة بين الفريقين أقيمت عام 2014 انتهت بفوز الأبيض 3/1، وآخر مباراة بين الفريقين أبريل الماضي وأسفرت عن فوز بيراميدز 1/0، أما أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف انتهت بالتعادل: 3 أهداف لكل فريق

وعن القنوات الناقلة لمتابعة نهائي الزمالك وبيراميدز بالكأس، فستعرض المباراة النهائية على كل من النيل للرياضة، أون سبورت، تايم سبورتس.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

توج نادي الزمالك أمس بكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعد فوزه على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ لبيراميدز “الأسيوطي سابقًا”، سجل الأهداف في الشوط الثاني، الأول عن طريق يوسف أوباما أما الثاني والثالث فعن طريق أشرف بن شرقي.