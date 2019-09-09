نبيه يشيد بلاعبي الزمالك.. ويؤكد: هذا هو الوضع الطبيعي للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق إن لاعبي الزمالك "التهموا" بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر، لافتًا إلى أن خسارة الفريق الأبيض كانت دراماتيكية.

وتُوج الزمالك ببطولة كأس مصر الـ27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وخلال تصريحات إذاعية لردايو 9090 قال نبيه إن الزمالك الآن يمتلك لاعبين على قدر عالي من التمير والجودة، لافتًا إلى أن مباراة الأمس أمام بيراميدز كانت بمثابة توجيه رسالة للمنافسين بأن القادم أصعب.

وأضاف: "الزمالك قدم موسمًا رائعًا بغض النظر عن الخسارة الدوري بشكل دراماتيكي، الفريق الأبيض حصل على بطولة كأس الكونفدرالية، والآن كأس مصر".

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وتابع: "ما ظهر عليه الزمالك أمام بيراميدز هو الوضع الطبيعي للفريق، مجموعة من اللاعبين لديهم الرغبة في الفوز والمنافسة".

واستطرد لاعب الزمالك الأسبق: اللاعبين التهموا بيراميدز، قدموا أداء مميز ورائع".

وواصل نبيه: "أي مدرب للزمالك سيشعر بأحلى حيرة في الدنيا بعد تواجد تلك العناصر المميزة في فريقه، الجميع لديه فرصة للمشاركة".

وعن استقالته من تدريب اف سي مصر قال: "فريق جيد وإدارة رائعة ولكن أي مدرب يبحث عن عوامل نجاحه بيديه، كان هناك اختلاف في بعض وجهات النظر لذلك لم تكتمل مهمتي".

وبسؤاله عن اختيار مدرب المنتخب المقبل قال: "لا داعي للاستعجال، طالما تخلينا عن فترة التوقف الدولي في سبتمبر فمازال أمامنا وقت كافِ لاختيار عنصر مميز يفيد المنتخب، وأتمنى له التوفيق".