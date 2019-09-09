مرتضى منصور يهاجم الشناوي بسبب الـ"10 مليون".. ويصف شيكابالا بقطة "الماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أوفى بوعده مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد ولاعب وسط الفريق، مشيرا الى أنه نجح في إعادة الثقة من جديد للاعب.

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخ النادي بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بيراميدز في المباراة النهائية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "أعتبر شيكابالا قطعة من الماس كان يغطيها الغبار، ما قمت به هو أنني قمت بأزالة الغبار من عليه".

وتحدث "شيكابالا كان يفتقد الثقة في نفسه وفي موهبته وصدق أنه قد انتهى، لقد وعدته العام الماضي بأنه سوف يختتم حياته في الزمالك، وأوفيت بوعدي".

وواصل "لحظة عندما قمت بتسليم شيكابالا ميداليته الذهبية بالمنصة، شيكابالا قال لي أنه وعدني بأنني سأشاهد شيكابالا مختلف وهذا ما حدث".

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وصرح "والفضل بعد المولى عز وجل فيما حدث لشيكابالا الثنائي أمير وأحمد مرتضى، وأيضا زوجة شيكابالا لها دور مميز معه في الفترة الأخيرة، شيكابالا اعتبره مثل أولادي، وسعيد به".

وأكمل "اللاعب الوحيد الذي سعدت بأنه خسر من بيراميدز هو أحمد الشناوي، الذي حصل على 10 مليون جنيه من نادي الزمالك، ولم يُعيد لنا الأموال رغم ما حصل عليه من بيراميدز".

وتابع "هذا هو حجم أحمد الشناوي، كيف تحصل على أموال ليست من حقك، هو الوحيد من بيراميدز الذي لم يصعد للمنصة لكي يستلم ميداليته، كنت سأطلبه بالأموال أمام الجميع".

واستمر "الشناوي حصل على مقدم عقده من الزمالك وبعد ذلك ذهب لبيراميدز، قام بالنصب على الزمالك في 10 مليون جنيه، لقد سبق وجلس مع محمود الخطيب قبل موجهة الأهلي التي خسرناها بثلاثية".

وأضاف "الأمر حاليا في يد النيابة لأن هذا مال عام، لم يصعد على المنصة أمام الجميع بسبب هذا الأمر، لكن باقي لاعبي بيراميدز محترمين للغاية والعلاقات مميزة بيننا وبينهم".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا "سمعت أن هناك نية لتأجيل مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، هذا مرفوض بالنسبة لي، يجب أن يكون هناك التزام بالمواعيد".