السفير المصري بالمجر يستقبل بعثة الخماسي الحديث

استقبل السفير أشرف الموافى سفير جمهورية مصر العربية بالعاصمة المجرية بودابست بعثة الخماسي الحديث . حيث استقبل السفير بعثة الخماسي الحديث وأقام مأدبة عشاء على شرف فوز الزوجى المصرى إسلام حامد وسلمى أيمن بذهبية الزوجى المختلط خلال مشاركتهما ببطولة العالم للكبار والتى أقيمت بالمجر من ٢ حتى ٨ سبتمر الجارى. وسلمى أيمن بذهبية الزوجى المختلط خلال مشاركتهما ببطولة العالم للكبار والتى أقيمت بالمجر من ٢ حتى ٨ سبتمر الجارى.

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