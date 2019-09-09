اتحاد الكرة يلغي الحكم الإضافي حال تطبيق تقنية الفيديو

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، إلغاء تقنية الحكم الإضافي حال تطبيق تقنية الفيديو بالدور الثاني للدوري. تطبيق تقنية الفيديو بالدور الثاني للدوري. قال مصدر باتحاد الكرة، إن الدوري الجديد سيشهد تطبيق تقنية الحكم الإضافي في الدور الأول، ثم تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني.

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