رباعي الزمالك ينضم للمنتخب الأوليمبي بعد الفوز بكأس مصر

ينضم رباعي الزمالك، مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي، لمعسكر المنتخب الأوليمبي اليوم الاثنين. وينتظم الرباعي في المعسكر بعدما انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز قي نهائي كأس مصر، والتي فاز بها الأبيض 3/0. قي نهائي كأس مصر، والتي فاز بها الأبيض 3/0. كان شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي سمح للاعبين بترك معسكر الفريق القومي والعودة للزمالك بعد تحديد يوم 8 سبتمبر موعدا لنهائي الكأس. الفريق القومي والعودة للزمالك بعد تحديد يوم 8 سبتمبر موعدا لنهائي الكأس. يستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة السعودسة وديا غدا الثلاثاء، بعدما لعب الفريقان ودية أولى في السويس أول أمس السبت وفاز بها الفراعنة 4/1

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