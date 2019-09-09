ينضم رباعي الزمالك، مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي، لمعسكر المنتخب الأوليمبي اليوم الاثنين.
وينتظم الرباعي في المعسكر بعدما انتهت مباراة الزمالك وبيراميدزقي نهائي كأس مصر، والتي فاز بها الأبيض 3/0.
كان شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي سمح للاعبين بترك معسكرالفريق القومي والعودة للزمالك بعد تحديد يوم 8 سبتمبر موعدا لنهائي الكأس.
يستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة السعودسة وديا غدا الثلاثاء، بعدما لعب الفريقان ودية أولى في السويس أول أمس السبت وفاز بها الفراعنة 4/1
كانت هذه تفاصيل خبر رباعي الزمالك ينضم للمنتخب الأوليمبي بعد الفوز بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.