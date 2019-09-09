طاقم حكام نهائي كأس مصر يغادر برج العرب اليوم الاثنين

يغادر طاقم حكام لقاء الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين. بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين. وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة أعلن تعيين طاقم حكام روماني لإدارة المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة.

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