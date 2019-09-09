عدد بطولات النادي الأهلي تضعه في صدراة الأندية الـ30 الكبار حول العالم

احتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقًا للبطولات فى العالم وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، متفوقًا على كافة الأندية العالمية، وتأتى عدد بطولات النادى الأهلى 118 بطولة، وتجاهلت الصحيفة 18 بطولة للنادى.

وأكد الصحيفة أن النادى الأهلى حصد عددًا هائل من البطولات علي كافة الأصعدة من خلال فوزه بـ41 لقب في بطولة الدوري المصري، و36 لقب في بطولة كأس مصر، و ١٠ألقاب في بطولة السوبر المحلي، و19 لقب على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و ٦ سوبر إفريقي و٤ ألقاب في أبطال الكؤوس

الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

Advertisements

وأشارت ميرور، أن فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي جاء في المركز الثاني ، برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أورجواي المركز الثالث برصيد 113 لقبًا، وجاء مواطنه بينارول رابعًا برصيد 108 ألقاب، ونادي سيلتك الاسكتلندي خامسًا برصيد 105 ألقاب.

وحصل نادي برشلونة الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقب، وريال مدريد المركز السابع برصيد 90 لقبًا، ثم بنفيكا البرتغالي المركز الثامن برصيد 82 لقبًا، وأوليمباكوس اليوناني المركز التاسع

برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.

يشار إلى أن صحيفة ميرور البريطانية، قد نشرت فى تقرير لها عدد بطولات النادي الأهلي 118 بطولة، بينما بطولات الأهلي بلغت 136 بطولة رسمية ، وذلك لأن الجريدة تجاهلت 18 بطولة رسمية حققها الأهلي منها 16 بطولة لدوري منطقة القاهرة، منذ انطلاقها، قبل أن يتم إلغاؤها عام 1958، بالإضافة لبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أقامها اتحاد كرة القدم في العام 1990، بدلا من بطولة الدوري الممتاز التي تم إلغاؤها من أجل إتاحة المجال للمنتخب المصري للاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم 1990، وأخيرًا كأس الجمهورية العربية المتحدة والتي حققها الأهلي إبان فترة الوحدة مع جمهورية سوريا الشقيقة في مطلع الستينيات.