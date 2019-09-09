رياضة | شوبير يفجر مفاجأة عن "سوبر" الأهلي والزمالك ويتغزل في ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يفجر مفاجأة عن "سوبر" الأهلي والزمالك ويتغزل في ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإعلامي أحمد شوبير التحية إلى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة والتتويج لقب كأس مصر.

وقال شوبير في برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يُذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"أريد أن أوجه التحية مرة أخرى إلى الصربي ميتشو مدرب الزمالك، وأقول به بداية موفقة للغاية".

وأضاف شوبير: "سننتقد ميتشو في حالة عدم تحقيقه لنتائج مميزة ولو تعرض للخسارة، فطبقا لكل مباراة وبطولة سنتحدث عن المدرب".

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وزاد: "أدى بشكل رائع ونجح في الإمساك بزمام مباراة الأمس باقتدار، وقاد الزمالك للقب كأس مصر.. ستكون مباراة السوبر التي ستجمع الأهلي والزمالك ساخنة للغاية وملتهبة كرويًا، وأتمنى أن تكون بجمهور لكي تكن رائعة وأعتقد أن ذلك وارد جدًا".

وواصل شوبير: "الجمهور حضر بالأمس واليوم كان رائعًا ولم يكن هناك خروجًا عن النص من قبل الجماهير التي حضرت.. مبروك للزمالك الفوز باللقب بكأس مصر عن جدراة واستحقاق".

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج بطلًا لكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه.