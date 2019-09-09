رياضة | مدرب بلجيكا: لوكاكو سينتعش مع إنترميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا: لوكاكو سينتعش مع إنترميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم روبرتو مارتينيز، إن انتقال روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان أنعش مسيرته، مؤكداً سعادة المهاجم وتعطشه للنجاح في مرحلة مهمة جداً من مشواره.

وانضم الدولي البلجيكي لوكاكو إلى إنتر الشهر الماضي منهياً عامين من اللعب مع يونايتد، وبدأت مسيرته جيداً في النادي الإنجليزي لكنه أنهاها وهو يجاهد لدخول التشكيلة الأساسية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً هدفين في الدوري الإيطالي في مباراتين وعبر مارتينيز عن ثقته في أن تتحول بداية لوكاكو المشرقة في دوري الدرجة الأولى إلى نجاح أيضاً مع المنتخب الوطني.

وأبلغ مارتينيز الصحافيين قبل مواجهة إسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 اليوم: "إنها المرة الأولى التي أشاهده فيها يلعب بهذه الحرية والسعادة، عندما أعود إلى الوراء لعدة معسكرات سابقة فإنني لم أره بمثل هذا التركيز والسعادة والإقبال على خوض تحديات جديدة".

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وتابع: "أعتقد أنه بات جاهزاً لخوض واحد من أكبر التحديات في مسيرته بالانتقال إلى إنتر، يحاول أيضاً تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني، أنا معجب به للغاية".

ولم تخل فترة لوكاكو القصيرة في إيطاليا من مشاكل حيث تعرض اللاعب لإساءة عنصرية من جماهير كالياري الأسبوع الماضي.

لكن مارتينيز قال إن تلك الواقعة لم تؤثر على حالة لوكاكو المزاجية خلال أداء الواحب الوطني مع بلجيكا.

وأضاف: "بالطبع شعر بالحزن لكني أثق أن الجميع سيحاولون مساعدته من خلال العمل على استئصال هذه الظاهرة، لا يمكن التسامح مع هذا النوع من السلوك".

وتتصدر بلجيكا مجموعتها برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.