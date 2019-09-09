رياضة | شوبير يزف بشرى سارة للأهلي أمام كانو سبورت الغيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يزف بشرى سارة للأهلي أمام كانو سبورت الغيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهز لمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

ويحل الأهلي ضيفًا على كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة صباح الأربعاء المقبل متجهة إلى غينيا الاستوائية حيث تستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة يتخللها ترانزيت لمدة ساعتين في مطار أديس أبابا بإثيوبيا.

شوبير: محمد الشناوي.. سليم

Advertisements

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"محمد الشناوي لم يتلقى أي عروض حقيقة، وأنا أنقل لكم هذا الكلام من مصدره".

وواصل :"الشناوي تعرض للإصابة 3 مرات في مران الأمس، والجهاز الفني والطبي فضل إراحته ورأى أن الأمر لا يستحق إجراء أشعة على الكتفف".

وزاد :"الشناوي سيشارك في مران الأهلي اليوم أو غدًا على أقصى تقدير وسيكون متواجدًا مع بعثة الفريق الأحمر التي ستسافر إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت".

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.