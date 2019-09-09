رياضة | عدد بطولات الاهلي يستفز جمهور الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد بطولات الاهلي يستفز جمهور الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز عدد بطولات الاهلي جماهير الزمالك بعد الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز بالفوز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتسابق جمهور القطبين في التراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد بطولات الأهلي والزمالك بعد الفوز الأخير بكأس مصر.

عدد بطولات الأهلي أكثر من الزمالك

ودون الأهلي اسمه بأحرف من نور محليًا وعالميًا حيث وصل إلى 136 بطولة خلال 112 عامًا هو عمر القلعة الحمراء التي تأسست في عام 1907.

وردت صفحة الأهلي على صحيفة ميرور الإنجليزية والتي نشرت تقريرًا عن أكثر الأندية تتويجا بالألقاب والبطولات فى العالم، وشهدت تواجد النادى الأهلي على القمة برصيد 118 لقبا فقط وأكدت أنها تجاهلت 12 لقبًا.

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ويحتل الفريق الأحمر صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات متفوقًا على رينجرز الاسكتلندي وريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا وليفربول الإنجليزي.

عدد بطولات الاهلي المحلية

حقق الأهلي 41 بطولة دوري عام و36 لقب ببطولة كأس مصر و10 ألقاب سوبر محلي و 7 ألقاب بطولة السلطان حسين و16 لقب دوري منطقة القاهرة، وكأس الجمهورية العربية المتحدة وكأس الاتحاد المصري.

وجمع الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس 14 مرة، كان أولها في موسم "1948-1949" بينما فيما كان التتويج الأخير بالدوري والكأس معاً في موسم "2016-2017"

عدد بطولات الاهلي القارية

فاز الفريق بـ8 ألقاب دوري أبطال إفريقيا و4 ألقاب أبطال الكؤوس ولقب واحد كأس الكونفيدرالية الإفريقية و6 كأس السوبر الإفريقي وبطولة الأفرو آسيوية و4 ألقاب كأس أبطال العرب.

وتوج الزمالك بكأس مصر مؤخرًا مما دفع جماهيره إلى السخرية من جماهير القلعة الحمراء بدعوى أن الفريق الأبيض فاز بالكأس 6 مرات في آخر 7 مواسم بينما غاب الأهلي تمامًا باستثناء بطولة وحيدة نجح في خطفها والغريب أن جماهير الفريقين سبقا لهم الصراع عبر السوشيال ميديا عن لقب نادي القرن الإفريقي الذي ذهب لأبناء الجزيرة رغم كثرة مطالبات الفريق الأبيض بسحب اللقب بدعوى أن هناك بطولات لم تحتسب له.