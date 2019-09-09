رياضة | شوبير يفتح النار على أحمد الشناوي.. أصبح مثل الهاني سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يفتح النار على أحمد الشناوي.. أصبح مثل الهاني سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الإعلامي أحمد شوبير الحيل التي يلجأ إليها حراس المرمى في المباريات أجل تعطيل سير أحداث اللقاء.



وقال شوبير في برنامجه ساعة مع شوبير والذي يذاع عبر إذاعة "اون سبورت" :"لي نداء إلى حراس المرمى باعتباري كنت واحدًا منهم، أرجو منكم الشغل بتاع زمان بالتصدي لكرة والسقوط لأخرى، واللاعبين لا يعلمون هل أنت مصاب أم لا هل ستسكمل المباراة أم لا".



وأضاف :"الأمر يحتاج إلى أن يكون هناك نوع من أنواع الاحترافية، كنت ألوم على الهاني سليمان والآن أصبح لدينا أكثر منه، فالهاني انتهى من هذا الموضوع".



وزاد :"الآن أصبح لدينا أحمد الشناوي، ففي مباراة الأهلي تعرض للإصابة ثم خرج من الملعب وعاد مجددًا للمشاركة بعدها بـ3 أيام يشارك مع فريقه".



وواصل :"بالأمس وفي مباراة الزمالك أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر تصدى لكرة قوية، ثم سقط على الأرض، وعواد أيضًا تصدى لكرة مميزة أيضًا".

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وتابع :"أحمل الشناوي جزء من هدف الزمالك الثاني فالكرة كانت عرضية، ولم يتحرك الشناوي في المقابل نجح أشرف بن شرقي في وضع الكرة برأسه داخل الشباك".



وأردف :"لعبة أخرى قام الشناوي بلعب الكرة بالخطأ بعدما خرج من منطقة الجزاء الخاصة به وكاد إمام عاشور لاعب الزمالك أن يضعها في مرماه من وسط الملعب".



وواصل :"ننظر إلى أحمد الشناوي بأنه واحد من الحراس الموهوبين في كرة القدم المصرية، لكن بعض الأخطاء التي يرتكبها بجعلنا نتردد هل يصلح لكي يكون حارس مرمى منتخب مصر بعد ذلك، أتصور أن يكون هذا الأمر صعب".



وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج بطلًا لكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه.

