رياضة | إصابة جديدة تضرب ريال مدريد تضع زيدان في مأزق

تعرض نجم ريال مدريد للإصابة مع منتخب بلاده في مباريات الفيفا وكانت تجمع منتخب بلاده صربيا أمام البرتغال.

وأعلن اتحاد كرة القدم الصربي عن غياب يوفيتش عن المباراة المقبلة لمنتخب صربيا في التصفيات، التي سيواجه خلالها نظيره لوكسمبورج يوم الثلاثاء.

هذه هي إصابة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا منذ انتقاله إلى ريال مدريد ، بعد أن وجد نفسه أيضًا في التقرير الطبي للنادي بعد 7-3 هزيمة الموسم أمام أتليتكو مدريد.

لقد كان قادرًا على التعافي من ذلك في الوقت المناسب لبداية الموسم التنافسي وشارك في جميع المباريات الثلاث حتى الآن ، حتى مع بداية مباراة فياريال. نأمل أن يكون لائقًا بما يكفي لمواجهة ليفانتي السبت المقبل.

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