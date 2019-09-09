رياضة | مارادونا يكشف عن نقطة ضعف ميسي: نصيحتي لا تستحق الأوسكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يكشف عن نقطة ضعف ميسي: نصيحتي لا تستحق الأوسكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا إنه عندما تولى تدريب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2010، كان ليونيل ميسي قد وصل وقتها إلى قمة مستواه، مشيرًا إلى كون "ليو" كان يعبث بالمدافعين، ويقوم بكل شيء يجب القيام به في كرة القدم بدون أي عناء يذكر.

أسطورة منتخب الأرجنتين، تحدث لوسائل الإعلام حول هذه الفترة، قائلًا: "في كأس العالم 2010، لقد دربت أفضل نسخة من ميسي ، كان يجتاز 4-5 لاعبين بسهولة لقد كان ظاهرة حقيقية، ولا يمكن أن نقول عكس ذلك".

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وأكمل مارادونا حديثه عن ليونيل ميسي: "لكن على الرغم من ذلك، وبالرغم من كل ما يقدمه ليونيل ميسي، كانت لديه مشكلة واضحة فيما يتعلق بالضربات الحرة، فبعد نهاية كل تدريب كان يبقى وحده ويتدرب عليها بضرب القائم، كانت هذه المشكلة واضحة للغاية".

وأشار مدرب الأرجنتين السابق إلى كونه قد أعطى نصائح لميسي من أجل تنفيذه هذه الكرات بشكل أفضل، وقال: "لم أكن أعتمد على ميسي في لعب الكرت الثابتة، ولكنه جاء إلى وأسالني وقال كيف أسدد مثل هذه الكرات؟.. أخبرته عندها بضرورة التسديد في المنتصف فقط ولا يحتاج لإعطائي جائزة أوسكار على هذه النصيحة".

يذكر أن مارادونا قد تولى تدريب ليونيل ميسي لفترة قصيرة مع المنتخب الأرجنتيني، وكانت خلال كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010، ولم تقدم الأرجنتين وقتها المستوى المنتظر، وخرجت من دور ربع النهائي على يد منتخب ألمانيا، بنتيجة مذلة 4-1.