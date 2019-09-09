رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سانتوس أمام أتلتيكو بارانينسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سانتوس أمام أتلتيكو بارانينسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل حقق فريق سانتوس تعادلاً صعباً أمام أتلتيكو بارانينسي بنتيجة 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز بوتافوجو على أتلتيكو مينيرو 2 / 1 وجريميو على مضيفه كروزيرو 4 / 1 وألاجانو على شابيكوينسي 2 / 0.

وأنهى بارانينسي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله برايان روميرو في الدقيقة 42 وتعادل سانتوس بهدف سجله كارلوس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليرفع سانتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف فلامنجو المتصدر كما رفع بارانينسي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مينيرو.

واستغل بوتافوجو النقص العددي في صفوف ضيفه أتلتيكو مينيرو بعد طرد إيجور رابيلو في الدقيقة 43 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وانتزع فوزا غاليا عليه بهدفين سجلهما دييجو دي سوزا أندراده وأليكس باولو سانتانا في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و66 مقابل هدف سجله فرانكو دي سانتو في الدقيقة 90.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر حيث كان الفوز هو الأول له في آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة.

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وسجل المهاجم البرازيلي الدولي الشاب إيفرتون هدفين ليقود فريقه جريميو إلى فوز ثمين وكبير 4 / 1 على مضيفه كروزيرو في وقت سابق أمس الأحد.

ورفع جريميو رصيده إلى 25 نقطة وتجمد رصيد كروزيرو عند 18 نقطة.

وتقدم جريميو بهدفين نظيفين سجلهما دييجو تارديلي وأليسون كاسترو في الدقيقتين 18 و28 ورد كروزيرو بهدف وحيد سجله فريد جويديس من ضربة جزاء في الدقيقة 37 .

وفي الشوط الثاني، سجل إيفرتون هدفين لجريميو في الدقيقتين 64 و77 ليقود فريقه للفوز الكبير.

واستغل ألاجانو النقص العددي في صفوف ضيفه شابيكوينسي إثر طرد اللاعبين مارسيو أراوخو وويلنتون بيريرا رودريجيز في الدقيقتين 70 و77 وتغلب عليه بهدفين سجلهما أليساندرو باربوسا وجوناثان ديفيد جوميز في الدقيقتين 40 و90 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم للمركز الثامن عشر في جدول المسابقة بفارق نقطة أمام شابيكوينسي الذي تراجع للمركز قبل الأخير بجدول المسابقة.