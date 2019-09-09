رياضة | مدافع برشلونة يحسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني عن نواياه تجاه إمكانية الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم المشاركة في المباريات بعد الاعتماد على مواطنه كليمنت لينجليت بجوار جيرارد بيكيه.

وقال أومتيتي لموقع لو 10 سبورت" "حلمي منذ الصغر كان اللعب لصالح برشلونة.. الناس كانت تقول لي: متى ستلعب وأنا رد جئت إلى هنا حتى أظل فترة طويلة وأفوز بالألقاب، وليس للجلوس على مقاعد البدلاء".

وعانى أومتيتي من إصابة جديدة مع منتخب فرنسا، ليعود إلى برشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة وتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

هجوم على فالفيردي

فيما هاجم فرانك دي بور مدرب فريق أياكس الهولندي السابق، وأتلانتا يونايتد الأمريكي حاليًا إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بسبب مركز فرينكي دي يونج في وسط الملعب

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وقال فرانك دي بور لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد رأيت مباراة برشلونة الأخيرة وكان فرينكي دي يونج لا يلعب في مركزه فهو عليه اللعب في الوسط، أو كصانع لعب.. لا أعرف ماذا يريد إرنستو فالفيردي من فرينكي دي يونج".

برشلونة وبقاء ميسي

ورد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ولوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرسمية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

وأصبح من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا