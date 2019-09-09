رياضة | عبد الرحمن خالد: سعيد بالانضمام لأسوان وهذه رسالتي للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحمن خالد: سعيد بالانضمام لأسوان وهذه رسالتي للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقب بـ "كيميتش الدوري المصري"، وهذا نظرًا لوجود شبه كبير بينه وبين نجم بايرن ميونيخ، وقدم موسمًا جيدًا للغاية رفقة المقاولون العرب في الموسم الماضي، وذلك قبل أن يقرر عبد الرحمن خالد أن يخوض تجربة جديدة مع ممثل الجنوب في بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد نادي أسوان.

وأعلن نادي أسوان مساء أمس الأحد عن حصوله على توقيع اللاعب، عبد الرحمن خالد، قادمًا من صفوف نادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص الصفقة.

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اللاعب المنتقل حديثًا إلى صفوف "الأزرق"، تحدث لموقع الخليج 365 الرياضي عن سعادته الكبيرة، بالإنضمام إلى نادي أسوان، مؤكدًا على كون شعب أسوان دودو للغاية، ويعشق كرة القدم، وهذا بالإضافة إلى كون نادي أسوان يملك كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، ويملك مدير فني على أعلى مستوى وهو الكابتن "مجدي عبد العاطي".

وتحدث عبد الرحمن خالد عن أهدافه في الموسم القادم مع نادي أسوان، وقال: "جئت إلى أسوان لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق، وسوف نسعى أنا وزملائي في نادي أسوان لتقديم مستوى طيب ونتائج جيدة في بطولة الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير النادي".

يذكر أن عبد الرحمن خالد قد بدأ مسيرته في كرة القدم مع نادي مركز شباب إمبابة، وبعدها إنتقل إلى صفوف نادي الترسانة لمدة عامين، ولكنه لم يشارك كثيرًا في صفوف الفريق وقتها، وكانت الخطورة الأكبر بالنسبة له عندما ذهب إلى صفوف نادي إنبي، ومنه انتقل إلى صفوف نادي البنك الأهلي، ثم نادي المقاولون العرب في أخر محطاته قبل إنتقاله إلى صفوف أسوان خلال الانتقالات الصيفية الحالية.