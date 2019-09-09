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مصطفى محمد يتحدث عن تحقيق أول لقب مع الزمالك

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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وقال اللاعب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي عقب المباراة، إنه حقق حلمه بالتتويج بأول لقب له مع الزمالك بعد العودة من الإعارة.

وتابع: «سعيد بالتتويج بالبطولة خاصة وأنها جاءت وسط حضور جماهير الزمالك المخلصة».

وأضاف: «التتويج باللقب هو نتاج لمساندة الجميع للفريق سواء مجلس الإدارة أو الجماهير وهو ما تكلل بالفوز باللقب».

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