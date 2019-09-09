Advertisements
Advertisements
الإثنين 9 سبتمبر 2019
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لفريق ليفربول الإنجليزي، عن صعوبة استعادة البرازيلي فيليب كوتينيو مرة أخرى خلال موسم الانتقالات الصيفية المنصرم.
وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.
وقال كلوب في تصريحاته لصحيفة بيلد "فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام".
وأضاف المدرب الألماني "لم يكن لدينا ما يكفي من المال لشراء فيليب كوتينيو من برشلونة".
وختم مدرب الريدز تصريحاته بقوله "أخبرت فيليب كوتينيو شخصيًا أن بايرن ميونخ سيناسبه كثيرًا، عودته للريدز كانت مستحيلة".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يبرر سبب عد استعادة كوتينيو هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.