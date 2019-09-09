كلوب يبرر سبب عد استعادة كوتينيو هذا الصيف

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لفريق ليفربول الإنجليزي، عن صعوبة استعادة البرازيلي فيليب كوتينيو مرة أخرى خلال موسم الانتقالات الصيفية المنصرم.



وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

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وقال كلوب في تصريحاته لصحيفة بيلد "فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام".

وأضاف المدرب الألماني "لم يكن لدينا ما يكفي من المال لشراء فيليب كوتينيو من برشلونة".

وختم مدرب الريدز تصريحاته بقوله "أخبرت فيليب كوتينيو شخصيًا أن بايرن ميونخ سيناسبه كثيرًا، عودته للريدز كانت مستحيلة".