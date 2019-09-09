ألكاسير يكشف عن سر تألقه في مباراة اسباميا على جزر فارو برباعية

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
كشف باكو ألكاسير، مهاجم إسبانيا، عن سر تألقه خلال مباراة اسبانيا وجزر فارو، والتي فاز فيه الماتدور الاسباني براعية نظيفة أمس الأحد، في مرحلة التصفيات المؤهلة ليورو 2020، بعدما سجل هدفين.
وقال باكو في تصريحات وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "المهاجمون يسجلون الأهداف بفضل زملائهم في الفريق، الذين يتمتعون بجودة كبيرة".
وأضاف "نفس الشيء يتكرر دائمًا، يمررون ونحن نسجل، أحاول فقط أن أكون في وضع جيد يسمح لي بإنهاء الهجمات في الشباك".
وختم "المدير الفني كان واضحًا، قال إن من يستحق اللعب للمنتخب سيُستدعى للقائمة، وفي النهاية ما تفعله مع ناديك هو الذي ينقلك إلى المنتخب".
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