شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد التفكير فى ضم عبد الله بكرى من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلى جدوى ضم عبد الله بكرى مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ترحيب بيراميدز ببيعه عقب النجاح فى التعاقد مع مدافع ايفواري يلعب فى الدوري الهولندي وخروج بكري من حسابات ديسابر بشكل كامل. ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكري فى وقت سابق،وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز إلا أن المفاوضات فشلت في وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندري المالية فى ملف بيعه > وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى فى الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً وقبل إغلاق باب القيد يوم 16 سبتمبر الجاري أو تأجيل الأمر لفترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة وأن هناك رغبة أهلاوية لضم مهاجم بدلاً من مدافع بعد التعاقد مع محمود متولي مدافع الأسماعيلي خلال ميركاتو الصيف الجاري.

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