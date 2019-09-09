شكرا لقرائتكم ميتشو يعلق على الفوز بكأس مصر : نشكر جمهور الزمالك على الدعم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك على فوز فريقه بلقب كأس مصر مساء أمس بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي كأس مصر على استاد برج العرب.

الفوز الذي حققه الزمالك على بيراميدز هو الأكبر في تاريخ الفريق الأسود الذي تلقى هزيمة قاسية في مباراة نهائية ، وظهر بمستوى متواضع رغم عروضه القوية في الموسم الماضي ومنذ تولي الفرنسي سباستيان ديسابر المسئولية الفنية.

وقال "ميتشو" عبر حسابه الشخصي : " نشكر جمهورنا على الدعم ، ونشكر الإدارة ، و الفريق الفني بالكامل ، لكن لاعبينا هم الأبطال المطلقون لهذا اليوم ، وفازوا بشكل مقنع بكأس مصرية ضد فريق جيد أمام مدرب جيد بثلاثية نظيفة "

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