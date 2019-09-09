شكرا لقرائتكم كاف يحتفل بفوز الزمالك بلقب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، تتويج نادي الزمالك بطلاً لمسابقة كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ليحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وذكر الموقع الرسمي للأتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الجديد الصربي ميلوتين "ميتشو" سريدويفيتش سيطر على غالبية فترات المباراة، لكنه انتظر الشوط الثاني ليمنح جماهيره الوفية سبباً للاحتفال.

وأضاف "بعد شوط أول سلبي، مرر القائد محمود عبد الرازق شيكابالا كرة عرضية سجل منها أوباما الهدف الأول ليمنح الزمالك الأسبقية بالدقيقة 53، التونسي حمدي النقاز أرسل عرضية رائعة حولها بنشرقي برأسه للشباك ليضاعف تقدم الزمالك في الدقيقة 64. بنشرقي وضع اللمسة الأخيرة حين سجل من تمريرة مواطنه محمد أوناجم قبل النهاية بست دقائق".

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وتحدث "الكاف"، أن نادي الزمالك سيلتقي مع غريمه التقليدي الاهلي بطل الدوري في مباراة كأس السوبر المصري 2019، موضحاً أن الفريقين يمثلان الكرة المصرية في النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال افريقيا.

ويحل الاهلي ضيفاً على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مدينة "مالابو"، بينما يحل الزمالك ضيفاً على جينيراسيون فوت السنغالي في مدينة "داكار"، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات البطولة.

وأوضح "الكاف" أن الزمالك توج بطلاً لمسابقة كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه، ليقلص الفارق مع الاهلي إلى 9 ألقاب.