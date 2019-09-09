شكرا لقرائتكم اختبار طبي لـ محمد الشناوي في الأهلي على هامش مران الفريق اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختبار طبي يخضع له محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ، على هامش مران الفريق مساء اليوم الاثنين لتحديد امكانية مشاركته في التدريب من عدمه.

محمد الشناوى

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وغادر الشناوي مران الفريق امس بعدما اشتكى من اصابة على مستوى الكتف، بعد كرة مشتركة مع زميله حسين السيد في التقسيمة، التي أجراها الجهاز الفني للاطمئنان على جميع اللاعبين، وتدخل خالد محمود، طبيب الفريق، لإسعافه إلا أن الجهاز الفني فضّل عدم المجازفة بالحارس وتم استبداله والدفع بزميله، علي لطفي في التراي ماتش الذي اقيم بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري بغينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.