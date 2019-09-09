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شكرا لقرائتكم اختبار طبي لـ محمد الشناوي في الأهلي على هامش مران الفريق اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
محمد الشناوى
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري بغينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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