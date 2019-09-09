شكرا لقرائتكم مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد حصد كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكافآت استثنائية للاعبين قرر صرفها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعد الفوز على بيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وجاء القرار بصرف مكافآت استثنائية ليس فقط للفوز بالبطولة ولكن بعد الأداء والنتائج القوية التي حققها الفريق على مدار أحداث البطولة، حيث لم تهتز الشباك البيضاء فى جميع المباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف، حيث بدأ الفريق الأبيض مشواره فى كأس مصر بمواجهة أمام فريق منيا سمنود وفاز عليها بهدف نظيف وصعد للدور الـ 16، وواجه فى الدور الـ16 نادى الإنتاج الحربى وفاز عليه الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وصعد لدور الـ8، وتخطى دور الـ 8 بعد الفوز على المقاصة بهدف نظيف ليصعد للدور 4 من البطولة ليلتقي فريق الاتحاد السكندرى، وعبر الزمالك إلى النهائي على حساب زعيم الثغر بعد الفوز عليه في الأشواط الإضافية بهدف دون رد، وأخيراً فاز الزمالك على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.