فايلر يفتح الطريق لعودة صلاح محسن لتشكيلة الأهلي بعد رحلة الإسماعيلية...

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جدة - عمرو شويل نال صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي اعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريقه، بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة المنتخب الأولمبي أمام السعودية والتي اقيمت في الاسماعيلية وشاهدها فايلر من مقصورة الملعب. صلاح محسن وفتح فايلر الباب أمام الاستعانة بـ صلاح محسن وعودته للحسابات بعد تجميده طوال فترة تولي مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر. Advertisements فايلر وحقق منتخب مصر الأوليمبى الفوز 4 / 1 علي السعودية، أحرز الأهداف طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأحمد فتوح وصلاح محسن. وتشهد قائمة منتخب مصر الأوليمبي تواجد أكثر من لاعب من الأهلي، أمثال مصطفي شوبير ورمضان صبحى وصلاح محسن واحمد حمدي وعمار حمدي، بالإضافة إلى لاعبى الأهلي المعارين للأندية وهم وناصر ماهر وأحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار.

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