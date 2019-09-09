شكرا لقرائتكم الجبلاية تحتفل بالكأس الـ27 للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بفوز نادي الزمالك بلقب كأس مصر رقم 27 للفريق في نسخته الـ87 ، محافظا على لقبه للمرة الثانية على التوالي. وقالت الصفحة : " الزمالك و كأس مصر .. علاقة تاريخية توج بلقب النسخة رقم 87 وحافظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي وأضاف الكأس رقم 27 في تاريخه بعد أن نال شرف الفوز بأول لقب للمسابقة موسم 1921 -1922 عندما تفوق على الاتحاد السكندري (5 – 0).

الجبلاية

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