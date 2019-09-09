من الرياضة للمسرح.. «أمح الدولي».. صديق اللعيبة وأشهر مشجعي الوسط الرياضي.. تبناه لاعب المقاصة منذ 15 عامًا

الموجز

محمد أحمد عبد الغني، الشهير بـ«أمح الدولي» شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والحمرة، يتيم الأب والأم، تبناه صلاح أمين لاعب نادي المقاصة منذ 15 عامًا، ويعد نموذجًا فريدًا في التفاؤل والتشجيع النظيف، ولا تكاد تخلو مناسبة رياضية سواء خاصة باللاعبين أو عامة إلا وكان حضور أمح الدولي أساسيًا فيها.

أشهر المشجعين

يعد محمد أحمد عبد الغني، الشهير بـ«أمح الدولي» واحدًا من أشهر المشجعين في الوسط الرياضي المصري، ومعروف عنه حبه وعشقه للنادي الأهلي ولاعبيه، ورغم ذلك علاقته جيدة بباقي اللاعبين في الفرق الأخرى، لا سيما محمود كهربا لاعب الزمالك السابق.

سخرية من أمج

قبل أيام سخرت إحدى الصفحات الرياضية على Facebook، من أمح وتواجده المستمر رفقة محمود كهربا، إذ نشرت صورتهما وعلّقت: «شوفت يا كهربا كثرة قعدتك مع أمح عملت فيك إيه؟». الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضد هذه الصفحة من الجماهير والمشاهير على حد سواء.

أحمد عيد عبدالملك

تفاعيل المشاهير والجماهير كان قويًا، لكن كان رد اللاعب أحمد عيد عبد الملك الأكثر لفتًا للانتباه، إذ أكد أن بعض اللاعبين والمشاهير يستغلون صورهم رفقة أمح لكسب تعاطف الجمهور.

استقيمو يرحمكم الله

وكتب: «طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني أدم في الدنيا إذا كان سليم أو من ذوي الاحتياجات أو أي شيء آخر، وبعتز جدا بـ أمح وخفة دمه. بس تعالى بقى للاعيبة الكورة اللي وخداه وسيلة تقربهم للجمهور والسوشيال ميديا والكلام الفارغ ده، هو انتو تعرفو إن صلاح أمين متبنيه من 15 سنة محدش يعرف علشان هو مبيقولش وبيعمل حاجة بينه وبين ربنا. صلاح مكانش بيعمل فيديوهات وبيزل صور ويزود فولورز ويجيب تعاطف ناس علي السوشيال.. استقيمو يرحمكم الله».

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الوسط الفني

على الجانب الفني، كان هناك تواجد لأمح مع عدد من الفنانين أيضًا، إذ يتبارى كثيرٌ منهم في نشر صورهم معه، فقبل أيام نشر الفنان كريم فهمي صورة برفقته عبر حسابه على Instagram، وعلق عليها: «صديقي من أطيب الناس اللي عرفتها، أمح الدولي».

الفنان أوس أوس

كما شارك الفنان أوس أوس متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بفيديو له وهو برفقة «أمح الدولي»، من كواليس مسرح مصر.

وكتب أوس أوس أسفل الفيديو: «انا وأطيب قلب أمح الدولي.. انتظروه معانا في مسرح مصر».

وظهر أوس أوس من خلال الفيديو وهو يداعب ضيفه، ويسأله «مين نجم مسرح مصر هنا؟ حتي يجاوب عليه الأخير بأنه هو نجم المسرح».