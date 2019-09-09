الإمارات تتطلع الى استمرار تفوقها التاريخي على ماليزيا









اسماء السيد - يتطلع منتخب الإمارات الى استمرار تفوقه التاريخي على ماليزيا عندما يحل ضيفا عليها في كوالالمبور الثلاثاء في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2023 ومونديال 2022.

وتلعب اندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا ضمن المجموعة نفسها.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على اندونيسيا 3-2 في جاكرتا،وتعادل تايلاند وفيتنام صفر-صفر.

وتتفوق الامارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود اخر خسارة امامها الى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في اخر اربع لقاءات بينهما من بينها اكتساحها مضيفتها 10-صفر في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها اقسى خسارة في تاريخها.

لكن ماليزيا التي قدمت عرضا مميزا في الجولة الأولى وحولت تأخرها مرتين في النتيجة امام مضيفتها اندونيسيا الى فوز مثير تتطلع الى الحاضر ونسيان الماضي.

وقال المدرب الوطني لماليزيا تان تشينغ هوي في حديث مع الصحافة المحلية الاحد "عندما خسرنا صفر-10 كان الامر محزنا لكرة القدم الماليزية،الان لا اريد الحديث عن الماضي، علينا المضي قدما والتركيز فقط على مباراتنا المقبلة، ثقة لاعبينا مرتفعة بعد فوزنا على اندونيسيا،ونحن نريد تقديم اداء جيد آخر".

وتابع "بالطبع الإمارات هي المرشحة فهي تتفوق علينا في التصنيف، ووصلت الى نصف نهائي كأس آسيا 2019 (التي استضافتها على ارضها)، كما فازت في مباراتيها الوديتين بفارق كبير مما يدل على انها تتمتع بجودة عالية في الهجوم، ومع ذلك سوف نركز على اسلوب لعبنا،ونتخذ تدابير احترازية ضد أفضل لاعبيها".

وأشاد هوي بمنتخب الامارات "الذي يمتلك مدربا جيدا للغاية (الهولندي بيرت فان مارفيك)، واعتقد ان اسلوب لعبه معه سيكون مختلفا عن الفريق الذي لعب في كأس آسيا في كانون الثاني/يناير".

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وستكون مباراة الثلاثاء الرسمية الاولى للامارات تحت قيادة مارفيك الذي تولى قيادته في اذار/مارس الماضي، بعدما حل بديلا للايطالي البرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

واستعدت الامارات للقاء ماليزيا بمعسكر في البحرين تخلله مباراتين وديتين انتهتا بفوزها على جمهورية الدومينيكان 4-صفر،وسريلانكا 5-1.

وشهدت مباراة سيريلانكا مشاركة صانع الالعاب عمر عبد الرحمن"عموري" في الشوط الثاني، ليخوض مباراته الأولى منذ اصابته في الرباط الصليبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال لقاء لفريقه السابق الهلال السعودي.

وستكون عودة "عموري" خبرا سيئا لماليزيا بعدما ساهم اللاعب المنتقل حديثا الى الجزيرة في الفوز التاريخي للامارات 10-صفر بتمريره ست كرات حاسمة.

وفي المقابل، فان صفوف الامارات ستشهد غياب احمد خليل صاحب خمسة اهداف في المباراتين امام ماليزيا في تصفيات مونديال 2018 لظروف خاصة ولاعب الوسط خلفان مبارك للإصابة.

وقال حسن سهيل اداري الامارات ان "غياب احمد خليل عن المنتخب لن يؤثر كون المدرب لديه اكثر من خيار فني في التشكيلة".

وراى سهيل ان "المباراة امام ماليزيا لن تكون سهلة فهي تملك منتخبا متطورا وتضم تشكيلتها لاعبين جيدين"، معتبرا ان "تحقيق نتيجة إيجابية سيكون بمثابة حافز قوي لبقية المباريات في المجموعة".

وشاركت الامارات مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال ايطاليا عام 1990 وخرجت من الدور الاول.