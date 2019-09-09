مرتضى يتحدث عن مكالمة مسؤول الأهلي وشهادة وفاة جروس ورسالة آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس حديثه الهاتفي مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، بسبب الرسائل المسيئة، وأكد سعادته بعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم" "مع احترامي لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، أنا رئيس نادي منذ 14 عام، لدي دكتوراه في الرئاسة، لكن الخطيب مازال سنة أولى، بالتأكيد سيتعلم في المستقبل".

وتابع "أبارك لجماهير الزمالك المحترمة والملتزمة، بعض جماهير الزمالك حاولت الخروج عن النص بتوجيه السباب لصالح وطارق سليم رحمهما الله، لكن طالبتهما بالتوقف".

وصرح "تتويج الزمالك بالكأس بمثابة شهادة وفاة كريستيان جروس، ماذا كان يفعل جروس؟، ميتشو مدرب محترم ونمتلك لاعبين مميزين للغاية".

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وأكمل "قبل الحديث عن تتويج الزمالك بالكأس، تلقيت اتصالا هاتفيا والشخص أبلغني بأنه تم ارسال سباب له، وقال لي أنه خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي".

وأضاف "اشكره على الطريقة المحترمة التي تحدث معي بها، تفهم أزمة الرسائل غير المحترمة بسبب اختراق هاتفي، أوجه تحذيرا شديدا لهاني العتال وممدوح عباس، من الممكن أن تحدث فتة".

وواصل "تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق قام بإرسال تهنئة لي بعد التتويج بالكأس، وأيضا سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد رجل محترم وقام بتوجيه التهنئة لي بعد المباراة".

وعلق "ضاحكا" "اكتشفت أني عمرو الجنايني كان مستحوذا على جميع الميداليات لكي يسلمها للاعبين، في النهاية أنا سعيد به".

واختتم "لأول مرة منذ زمن بعيد يفوز الزمالك بكأس مصر دون أن يدخل مرماه أي هدف، أشكر جماهير الزمالك المحترمة، وأيضا العدد الذي حضر مع بيراميدز كان ملتزم، اليوم كان مثالي".