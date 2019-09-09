"مدرب ثانِ في الملعب".. ميتشو يثني على شيكابالا بعد التتويج بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنى الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك على لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، لافتًا إلى أنه حظى بالشرف لتدريبه.

ونشر ميتشو صورة تجمعه بشيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية ولنادي الزمالك قائدنا شيكابالا".

وأضاف: "الرجل القادم من أسوان هو مدرب ثان في الملعب، يعطي كل ما لديه في الملعب من أجل الجماهير ومن أجل النادي وقدم أفضل ما يمكنه لمساعدة الفريق في التتويج بكأس مصر".

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش باستاد برج العرب.