عواد يعلق على لقطة "المرمى الخالي": نريد إسعاد جماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الزمالك، أنه لا يتذكر تحديدا الموقف الذي أدى لعدم ظهوره في أحد الكوادر عندما كانت الكرة مع مدافعي فريقه، مشيرا إلى أن التتويج بكأس مصر مجرد بداية لبطولات أخرى مع الزمالك.

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

محمد عواد انتقل مطلع الموسم الحالي لنادي الزمالك من صفوف الإسماعيلي وتوج بأول لقب في مشواره بشكل عام، ومع الزمالك بشكل خاص.

وقال محمد عواد في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "في الفترة الماضية، تعرضت للكثير من الضغوطات، لم أتعرض لتلك الأمور من قبل، لكن الحمد لله نجحت في الظهور بشكل جيد".

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وواصل: "كل القرارات التي اتخذتها خلال المباراة كانت بتوفيق من المولى عز وجل، نبارك لمجلس الإدارة والجهاز الفني والجماهير التي كانت مؤازرة للفريق بقوة، وكذلك اللاعبون".

وتابع: "سنحتفل قليلا وبعد ذلك نبدأ الاستعداد للفترة المقبلة سواء دوري أبطال أفريقيا أو الدوري".

وأكمل: "أول بطولة في تاريخي، وإن شاء الله تكون بداية لمزيد من البطولات، أمامنا السوبر المصري وكذلك الأفريقي، إن شاء الله نُسعد جماهير الزمالك التي تنتظر المزيد في الموسم الجديد".

وصرح: "تدربت مع إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز كثيرا، أعلم القرار الذي يفضله دائما عندما يستحوذ على الكرة بالقرب من منطقة الـ18 أو داخل منطقة الجزاء، الحمد لله نجحت في التصدي لتسديدته".

واختتم عواد تصريحاته معلقا على اللقطة التي أثارت الجدل: "تقريبا كنت أتحدث مع عبد الغني أو محمود علاء في منتصف الملعب، لا أتذكر الموقف تحديدًا الذي أدى لعدم ظهوري في الكادر بتلك اللعبة".