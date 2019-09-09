رياضة | 11 إصابة في مستشفى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 إصابة في مستشفى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لإصابات عديدة مع بدء الموسم الجديد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن 11 لاعبًا من ريال مدريد تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد والإسبانيان إيسكو وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريجو خويس وآخرهم لوكا يوفيتش.

وأوضحت أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش تعرض لإصابة بدنية ستمنعه من المشاركة في مباراة لوكسمبورج يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال الاتحاد الصربي في بيان له: "في مباراتنا ضد البرتغال سقط لاعبنا مصابا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يلعب الثلاثاء المقبل أمام لوكسمبورج".

وأضافت الصحيفة أن مهاجم ريال مدريد شارك يوم السبت أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87، أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

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ويتوقع أن تثير قضية تعرض يوفيتش لإصابة حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان لا سيما أن الفريق يمتلك حاليًا لاعبين اثنين فقط بمركز المهاجم الصريح، وهما كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

زيدان يلجأ إلى رودريجيز

ولجأ زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني إلى تغيير موقفه تجاه لاعب الفريق الكولومبى خاميس رودريجيز رغم أنه كان قد طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن زين الدين زيدان رأى أن ريال مدريد بحاجة شديدة إلى مجهودات رودريجيز في ظل التزام اللاعب في التدريبات وتألقه خلال الدقائق التي شارك فيها أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان أراد رحيل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد لكن موقفه تغير مع نهاية شهر يوليو بعدما فرض اللاعب نفسه بقوة من خلال مجهوده.