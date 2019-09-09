رياضة | إصابة جديدة في هجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة في هجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لصدمة جديدة بعد إصابة لوكا يوفيتش مهاجم الفريق خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن 10 لاعبين من ريال مدريد تعرضوا للإصابة، خلال الفترة الماضية أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد والإسبانيان إيسكو وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو خويس.

وأوضحت أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش تعرض لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة في مباراة لوكسمبورج يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال الاتحاد الصربي في بيانه: "في مباراتنا ضد البرتغال سقط لاعبنا مصابا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يلعب الثلاثاء المقبل أمام لوكسمبورج".

وأكدت الصحيفة أن المثير في الأمر أن مهاجم ريال مدريد شارك يوم السبت أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87، أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

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ويتوقع أن تثير قضية تعرض يوفيتش لإصابة حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان لا سيما أن الفريق يمتلك حاليا لاعبين اثنين فقط بمركز المهاجم الصريح، وهما كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

انقلاب في ريال مدريد

وغير زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني موقفه تجاه لاعب الفريق الكولومبى خاميس رودريجيز رغم أنه كان قد طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن زين الدين زيدان رأى أن ريال مدريد بحاجة شديدة إلى مجهودات رودريجيز في ظل التزام اللاعب في التدريبات وتألقه خلال الدقائق التي شارك فيها أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى زيدان أراد رحيل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد لكن موقفه تغير مع نهاية شهر يوليو بعدما فرض اللاعب نفسه بقوة من خلال مجهوده.

ويستعد ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان لخوض 4 مواجهات قوية في شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" من أجل موسم موسم استثنائي بفضل الصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي وجعلت الجماهير تتمنى تصحيح الموسم الكارثي المنصرم.