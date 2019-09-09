رياضة | نادال.. قصة أسطورة رياضية على ملاعب التنس العالمية

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نجح أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميًا في التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميًا، بثلاثة مجموعات مقابل اثنين، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على استاد "آرثر آش".

نتيجة أشواط المباراة بين نادال ودانييل

انهى نادال أول مجموعتين لصالحه بنتيجة 5/7، و3/6، قبل أن يعود دانييل وينتفض بالفوز في المجموعة الثالثة والرابعة بنتائج 7/5، و6/4، ليمتد اللقاء الماراثوني بينهما إلى شوط خامس فاصل بينهم ولكن نجح الماتادور الإسباني في اقتناص الفوز في المجموعة الأخيرة بنتيجة 4/6، ليحقق لقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

نادال يواصل مطاردة فيدرر

وبهذا الفوز رفع نادال رصيده من البطولات في الجراند سلام "البطولات الأربع الكبرى" إلى 19 لقبًا، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وأثار دانييل ذهول جميع عشاق التنس الحاضرين لملعب المباراة، بعدما كاد يطيح بالماتادور الإسباني بريمونتادا تاريخية نجا منها نادال بصعوبة بحسم المجموعة الثالثة بعد ندية كبيرة أظهرها المصنف الرابع عالميًا.

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تصريحات نادال بعد المباراة

وصرح نادال بعد رؤيته فيديو لألقابه الـ 19 بالبطولات الأربع الكبرى في شاشة ملعب المباراة : "نهائي مذهل، بدا كأنني ضمنت المباراة بشكل ما وهذه واحدة من أكثر الليالي المليئة بالمشاعر في مسيرتي".

وأضاف: "شاهدتم لماذا ميدفيديف هو المصنف الرابع عالميا؟ الأسلوب الذي قاتل به من أجل تغيير إيقاع المباراة كان مذهلاً"، موضحًا أن هذا الفوز يعني الكثير خاصة بالنظر إلى أي مدى زادت صعوبة المباراة".

رقم قياسي يفشل دانييل ميدفيديف في معادلته

فشل الروسي ميدفيديف في معادلة رقم قياسي ظل صامدًا منذ 1949، حيث أنه لم يستطع أي لاعب من العودة من تأخره بمجموعتين ليفوز في نهائي أميركا المفتوحة منذل ذلك الوقت، الأمر الذي كاد يحققه اللاعب الروسي.

ومن الجدير بالذكر أن نادال حقق رقم مميزًا أيضًا، حيث أصبح ثاني ‏أكثر لاعب وصولاً لنهائيات الجراند سلام بعد بلوغ 30 عام من العمر برصيد 7 نهائيات، ويتصدر تلك القائمة الثنائي روزويل وفيدرر برصيد 8 نهائيات.