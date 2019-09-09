رياضة | ليس هازارد أو مودريتش.. ماركا تكشف عن أهم لاعب لـ"زيدان" في ريال مدريد

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك لاعب مفضل في تشكيلة ريال مدريد، هذا اللاعب لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تجده خارج تشكيلة المدرب الفرنسي إلا في أضيق الحدود وفي أوقات معينة لا يرغب فيها زيدان في إستهلاك طاقة نجم الفريق فيها، ويحاول الحفاظ عليه قدر الإمكان ليكون جاهز للمباريات الأهم في الموسم.

اللاعب الذي تتحدث عنه ماركا، هو البرازيلي كاسيميرو، والذي أصبح حجر أساس في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث وصل البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت هو اللاعب الأساسي في مركز لاعب خط الوسط الدفاعي، حتى إن زيدان نفسه لم يرغب يومًا ما في التعاقد مع لاعب أخر في مركز كاسيميرو، فقد يعرب زيدان عن رغبته في ضم بول بوجبا مثلًا ليكون بديلًا لكروس أو مودريتش، ولكن كاسيميرو ممنوع اللمس بالنسبة للفرنسي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبه كاسيميرو في تحقيق ثلاثية دوري الأبطال مع ريال مدريد في 3 سنوات متتالية، وقالت أن البرازيلي قام بمباريات رائعة رفقة ريال مدريد في هذه الفترة، حتى إنه سجل أهداف مهمة في بعض المباريات رغم أن تسجيل الأهداف ليس من المهارات التي يجيدها كاسيميرو بإستمرار.

يذكر أن كاسيميرو قد شارك في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام كولومبيا، والتي أقيمت في فترة التوقف الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وأنتهت بالتعادل الإيجابين 2-2، وسجل اللاعب هدف رائع في شباك كولومبيا بعدما حصل على تمريرة مميزة من زميله كوتينيو.