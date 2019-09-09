الامارات | الأهلي المصري الأكثر تتويجاً في العالم.. وريال مدريد خارج قائمة العشرة الأوائل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري الأكثر تتويجاً في العالم.. وريال مدريد خارج قائمة العشرة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر النادي الأهلي المصري القائمة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية للأندية الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم برصيد 118 بطولة، بينما لم يتواجد ريال مدريد الإسباني في قائمة العشرة الأوائل.

وذكرت الصحيفة البريطانية، اليوم الأحد، إن "الأهلي المعروف بنادي القرن الأفريقي، وبدأ طريقه في حصد البطولات منذ اليوم الأول، واحتل صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقاً للبطولات في العالم متفوقاً على كافة الأندية العالمية.

وأشارت ميرور إلى أن الأهلي نجح في حصد عدد هائل من البطولات على كافة الأصعدة من خلال فوزه بـ 41 لقباً في بطولة الدوري المصري، و36 لقباً في بطولة كأس مصر وعشرة ألقاب في بطولة السوبر المحلي و19 لقباً على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وغيرها من البطولات.

وذكرت القائمة التي نشرتها ميرور أن فريق غلاسغو رينجرز الإسكتلندي جاء في المركز الثاني، برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أورغواي المركز الثالث برصيد 113 لقبًا، وجاء مواطنه بينارول رابعًا برصيد 108 ألقاب، ونادي سيلتك الأسكتلندي خامسًا برصيد 105 ألقاب.

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فيما احتل نادي برشلونة الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقبًا، وريال مدريد المركز السابع برصيد 90 لقبًا، ثم بنفيكا البرتغالي المركز الثامن برصيد 82 لقبًا، وأوليمباكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.