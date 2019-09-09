شكرا لقرائتكم الزمالك يحتوى أزمة بامبو وجابر مع ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، لحل أزمة ثنائى الفريق كريم بامبو وإسلام جابر مع الخواجة الصربى "ميتشو" المدير الفنى للفريق، من أجل فك تجميدهم والإفراج عنهم، بعد أن تم استبعادهم من المشاركة فى المباريات الماضية بالكأس. ومن المنتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبان بحضور مدير الكرة ليؤكد لهم إنه لا مجال أمام أي لاعب حول الاعتراض بشأن استبعاده من قائمة المباريات وإن التواجد في معسكرات الفريق التي تشارك في المباريات وفقا لرؤيته وإن كل لاعب سيقاتل في التدريبات ويجتهد مع التزامه الكامل بالتعليمات سيكون له فرصة ودور أساسى معه خاصة إن الفريق يشارك في عدد مختلف من البطولات.

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