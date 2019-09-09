شكرا لقرائتكم حظر إعلامى فى الأهلى قبل موقعة بطل غينيا فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فرض مسئولو النادي الأهلى حظر إعلامي على اللاعبين قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة، لتوفير حالة من التركيز على استعدادات الفريق قبل السفر لغينيا.
ويغادر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إلى غينيا فجر الأربعاء استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغينى المقرر اقامتها يوم 14 من الشهر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.
وتستغرق رحلة السفر إلى غينيا قرابة الـ12 ساعة، يتخللها ساعتان ترانزيت فى إثيوبيا، وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق اتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية للترتيب لبعثة الفريق قبل رحلة السفر، واطمأن عبد الحفيظ وعدلى على كافة الترتيبات رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية، فيما سبق عبد الحفيظ البعثة الى هناك، للترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة، سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب.
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