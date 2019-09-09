شكرا لقرائتكم حظر إعلامى فى الأهلى قبل موقعة بطل غينيا فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض مسئولو النادي الأهلى حظر إعلامي على اللاعبين قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة، لتوفير حالة من التركيز على استعدادات الفريق قبل السفر لغينيا.

ويغادر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إلى غينيا فجر الأربعاء استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغينى المقرر اقامتها يوم 14 من الشهر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.