حكام الزمالك وبيراميدز يغادرون لرومانيا مساء اليوم...

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جدة - عمرو شويل يغادر الأسكندرية ظهر اليوم الأثنين، طاقم الحكام الرومانى الذى ادار مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر التى اقيمت ببرج العرب . تقرر مبيت طاقم الحكام الرومانى بقيادة بيتريسكو فى الاسكندرية ، ويتوجهون للقاهرة فى الثالثة عصرا حيث التوجه لمطار القاهرة والعودة لبلادهم فى طائرة الثامنة مساء . طاقم الحكام الرومانى يضم كلا من: ــ بيتريسكو حكما للساحة Advertisements ــ إدريان رادو حكم مساعد ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثانى ــ مارشال بيرسان حكم رابع.

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